Во Львовской области совершил самоубийство известный ветеран АТО

Вчера, 6 августа, в городе Турка Львовской области похоронили известного ветерана АТО Богдана Богдановича, который покончил с собой 4 августа. Об этом сообщила 4-я рота батальона "Сич" полка МВС "Киев" у Facebook.

В сообщении говорится, что Богданович как первый ротный с позывным "Маэстро" ранее воевал в Ираке, с момента агрессии России на Донбассе стоял у истоков создания батальона "Сич" и прошел боевые действия в Песках и Авдеевке.

Читайте такжеУбийство АТОшников при стрельбе в Днепре: двух подозреваемых взяли под стражу"В семье там вроде все было нормально. Скорее всего, посттравматический синдром, который он получил. Он и в Ираке был, стоял у истоков батальона "Сич", учил людей, прошел Пески, Авдеевку. Возможно, это дало свое ... Был неплохим человеком, ротным. Был награжден государственной наградой. Но так случилось. Это жизнь. К сожалению", - сказал командир батальона Александр Писаренко.

Отмечается, что похороны состоялись 6 августа в военном городке.