В Киеве вечером ограничат вход на три станции метро из-за футбольного матча

Сегодня в Киеве в связи с проведением в НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Скендербеу» (Корча, Албания) изменен режим работы некоторых станций метро.

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Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен», перед началом матча, с 19.00 до 20.00 станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, станция «Дворец спорта» - на выход, станция «Площадь Льва Толстого» - на вход. В это время поезда метро будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

После окончания матча возможны ограничения на вход на эти станции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 14 сентября ограничат движение транспорта на Бессарабской площади. Ограничение будет действовать с 17:00 до 19:30 на участке от ул. Большой Васильковской до ул. Бассейной.