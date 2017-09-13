Книжный праздник: во Львове стартовал Форум издателей

Сегодня во Львове начался 24-й Форум издателей, который продлится с 13 по 17 сентября. Как передает корреспондент УНИАН, во львовском Дворце искусств и в более чем 40 локациях города можно будет посетить более 1000 культурных и образовательных мероприятий, которые состоятся в рамках Форума.

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«Фокусная тема 24-го форума - точка творения. Форум издателей во Львове изначально был местом, где творилось что-то новое: книги и издатели, тексты и авторы, ценности и смыслы. Сейчас мир очень изменился, и мы вместе попытаемся понять время, в котором мы живем, чтобы стать точкой творения для мира будущего», - отметила президент ОО «Форум издателей» Александра Коваль.

В рамках Форума будет проходить 24-я Национальная книжная ярмарка, 12-й Международный литературный фестиваль, 23-й Конкурс и церемония вручения премии «Лучшая книга Форума», 8-й Всеукраинский библиотечный форум и благотворительная акция «Третье столетие: удовольствие от чтения».

Среди почетных гостей фестиваля - Филипп Сэндс (Великобритания), Генри Марш (Великобритания). Специальные гости фестиваля: Карл-Маркус Гаусс (Австрия), Питер Х. Фогтдаль (Дания), Еэлле Рюмер (Нидерланды), Ян Вагнер (Германия), Витольд Шабловский (Польша), Щерек Земовит (Польша), Дубравка Угрешич (Хорватия, Нидерланды), Каталин Дориан Флореску (Швейцария) и еще более 50 авторов из 25 стран мира.

Издатели привезут во Львов более 400 книжных новинок. Кроме презентации книг зарубежных и отечественных авторов, на Форуме будет представлено 14 тематических кластеров с широкой тематикой - от бизнеса и экономики до научной фантастики и стиля жизни.

Работа Форума началась в 10.00 с открытия Библиотечного форума в научной библиотеке Львовского национального университета имени Ивана Франко пленарным заседанием «Золотое сечение библиотеки».

Официальная церемония открытия Форума начнется в 13.00 во львовском Дворце искусств.

Справка УНИАН. ОО «Форум издателей» учрежден в 1995 году. Целью ОО «Форум издателей» является повышение культурного и образовательного уровня жителей Украины, налаживание межкультурного обмена путем проведения различных социальных и культурных проектов, направленных на продвижение и развитие украинской книги, украинской литературы и языка.

Организаторами Форума выступают: Львовский городской совет, Львовская областная государственная администрация, Львовский областной совет, Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей, Украинская библиотечная ассоциация.