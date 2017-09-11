В Житомирском районе открыли памятник Героям Украины

Вчера, 10 сентября в селе Садки Житомирского района открыли памятник Героям Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, вчера торжественно открыли памятный знак «Героям, защитникам Украины». Открытие приурочили к Дню села.

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Участие в открытии памятника приняли руководители Житомирского района, жители села, молодежь, духовенство и военнослужащие. Участники открытия вспомнили погибших в АТО на востоке Украины и всех борцов за независимость Украины минутой молчания.

Памятник в виде черного гранитного тризуба на постаменте установлен в центре села.

По словам сельского головы села Садки Михаила Яромова, памятник установили на средства местной общины.

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