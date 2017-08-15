Украинский самолет Ан-2-100 установил мировой рекорд (видео)

Пилотам удалось перелететь из Польши в Запорожье с максимальной скоростью – 255 километров в час. Неделю назад украинцы вылетели из Киева во Львов с максимальной скоростью. Потом – в Польшу, из Винницы – в Запорожье, сообщает ТСН.

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