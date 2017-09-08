СМИ: 47-летняя исполнительница хита Don't Speak Гвен Стефани беременна в четвертый раз

47-летняя певица Гвен Стефани беременна в четвертый раз. Певица уже воспитывает троих детей от прошлого брака, а с бойфрендом Блейком Шелтоном это будет их первый ребенок.

Как сообщает Radaronline со ссылкой на источник, близкий к паре, Гвен Стефани забеременела с помощью искусственного оплодотворения.

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"Гвен нравится быть мамой, и Блейк уже несколько месяцев мечтал о детях, особенно после знакомства с ребятами Гвен", – говорится в сообщении.

Пара тщательно планировала беременность. В частности, Стефани и Шелтон объединили искусственное оплодотворение и акупунктуру. Ради беременности певица ушла из проекта "Голос" и отказались от активной концертной деятельности.

Певица уже воспитывает троих сыновей 11-летнего Кингстона. 9-летнего Зума и 3-летнего Аполло. Отцом детей является бывший муж певицы – Гэвин Россдейл. Пара рассталась в 2015 году, прожив вместе 13 лет. Причиной развода стала измена мужа, пишет 24tv.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее королевская семья Великобритании сообщила, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка.