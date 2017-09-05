"Развита не по годам": Лобода рассказала об успехах шестилетней дочери

В этом году День знаний не обошел стороной и семью известной певицы Светланы Лободы. 1 сентября ее шестилетняя дочь Ева впервые отправилась в школу.

Певица выделила день в плотном гастрольном графике, чтобы разделить с дочерью радостное событие и рассказала, как девочка отнеслась к важному этапу в жизни, пишет издание "Лиза".

«Ева ко всему в жизни относится с большим любопытством. Ей всегда хочется попробовать что-то новое. Школа для нее — это очередное приключение».

На собеседовании, при поступлении в учебное заведение, комиссия отметила, что ребенок развит не по годам и уже знает программу до 3-го класса включительно.

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А вот музыку Ева пока изучает с преподавателями дома. По словам Лободы, девочка с большим рвением осваивает детский рояль, который получила в подарок на день рождения, сама сочиняет песни, играет на гитаре, барабанах, а также ежедневно учит новые стихи и много танцует.

Светлана пообещала, что как только ребенок адаптируется к общеобразовательной школе, Ева сразу пойдет в музыкальную школу и по стопам мамы будет осваивать несколько музыкальных инструментов.