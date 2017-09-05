В СБУ провели "жесткую беседу" с помощницей блогера Шария

В Службе безопасности подтвердили свою причастность ко вчерашнему якобы "похищению" журналистки в центре Киева. Об этом говорится в заявлении СБУ в Facebook.

Издание "Украинская правда" уверяет, что речь идет о помощнице блогера Шария.

"Наши сотрудники действительно вчера пригласили для дачи официальных объяснений помощницу одного из пророссийских пропагандистов, которая сотрудничает с ним на постоянной основе", - сказано в заявлении.

По данным СБ Украины, она за «гонорары» снимает видеосюжеты, которые в дальнейшем используются пропагандистом для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб.

Сотрудники СБУ проинформировали ее о недопущении проведения возможной противоправной деятельности во вред безопасности Украины и объявили официальное предостережение. После завершения беседы, женщина была свободной.

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Ранее появилась информация, что неизвестные в центре Киева, возле отеля "Днепр", затолкали в машину девушку, которая, по предварительной информации, является журналистом одного из электронных изданий.

По словам очевидцев, инцидент произошел 4 сентября около 18.00.

Двое мужчин затолкали в авто серебристого цвета девушку, которая успела выбросить из окна сумку. В сумке свидетели нашли удостоверение журналиста одного из электронных изданий.