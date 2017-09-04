Луценко предложил Минобороны создать СИЗО для военных в зоне АТО

19:01, 04 сентября 2017
Общество
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По мнению Луценко, создание СИЗО может снять определенные моральные проблемы в отношении тех, кого держат в изоляторах общих.

Сейчас в СИЗО находятся около 150 нынешних и бывших военных, которые совершили тяжкие преступления / фото УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил Министерству обороны создать специальный изолятор для военнослужащих, совершивших тяжкие преступления, в районе зоны проведения антитеррористической операции.

Об этом Луценко заявил на брифинге в Николаеве 4 сентября.

По его данным, сейчас около 150 нынешних и бывших военнослужащих, которые совершили тяжкие преступления (убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и т.д.) находятся в СИЗО.

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«В основном они содержатся на территории Донецкой и Луганской областей в изоляторах, где находятся и подозреваемые в терроризме, и другие общекриминальные преступники. Мы их не можем отправить в другую область... Я предлагаю Министерству обороны создать специальный изолятор на этой области. Возможно это сняло бы определенные моральные проблемы относительно тех, кого содержат в изоляторах общих», - заявил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подписал закон об амнистии участников АТО, которые не совершили тяжких преступлений.

Луценко заявил, что амнистия коснется около 1700 человек.

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Теги: #СИЗО в зоне АТО для военных#преступления в зоне АТО