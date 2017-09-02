В Украине успешно внедряется инклюзивное образование - Марина Порошенко

В Украине успешно внедряется инклюзивное образование, отмечает супруга президента Марина Порошенко.

Об этом Марина Порошенко сообщила сегодня журналистам в житомирской школе №28, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, как реализуется в украинских инклюзивных школах пилотный проект благотворительного Фонда Порошенко.

"Проект по внедрению инклюзивного образования во всех регионах Украины проходит, по моему мнению, очень хорошо. И я хочу поблагодарить все общество: и педагогов, и власти, и местное руководство", - рассказала она.

Читайте такжеНа Житомирщине в этом году будет работать более 170 школ с инклюзивным обучением

"И родители, и дети хотят лучших условий для обучения и развития. Все хотят, чтобы дети могли попасть в ту школу, которая им нравится, а не ту, которую им навязывают или рекомендуют", - добавила Марина Порошенко.

Также она отметила, что родители детей с особыми потребностями охотно отдают своих сыновей и дочерей в инклюзивные школы.

"Когда родители детей с особыми образовательными потребностями узнают, что школа провела реконструкцию помещений, готовая к тому, чтобы принимать таких детей и обучать их по индивидуальным планам, они ведут своих детей в такие школы, а не в интернаты", – сказала Марина Порошенко.

По ее мнению, инклюзивное образование для Украины является крайне нужным. "Когда мы общаемся с людьми, со специалистами – мы чувствуем, действительно, что именно инклюзивное образование – это уже давно назревший вопрос", - отметила Марина Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня супруга президента Марина Порошенко приняла участие в открытии первой в Житомире медиатеки для инклюзивного обучения в школе №28. Всего же в этом учебном году на Житомирщине будет работать 171 школа для детей с особыми потребностями, а возможность инклюзивного обучения получат более 320 детей.