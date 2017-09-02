Кличко запретил ГогольFest проводить мероприятия в Театре на Подоле

ГогольFest-2017 не сможет провести европейскую театральную программу на сцене Театра на Подоле. Об этом сообщили организаторы фестиваля, отметив, что все события, запланированные на этой локации, будут перенесены на другие площадки. Где именно они будут проходить, станет известно в ближайшие дни, пишет Cultprostir.

«Мы бились до последнего, просили временное разрешение на использование пространства Театра на Подоле. Сегодня нам должны были выдать результаты экспертизы о том, что это абсолютно безопасное место. Но из-за высокой активности организации «Громада Андреевского спуска», Виталий Кличко лично запретил заходить «Гогольфесту» в Театр на Подоле, чтобы не провоцировать этих борцов за скрепы», – рассказывает Cultprostir основатель фестиваля Влад Троицкий.

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Также он добавил: «В этой ситуации я понимаю Кличко и не хотел бы его обвинять, потому что эти активисты агрессивны. Если бы он позволил, вероятно, они бы начали организовывать протесты перед мэрией, жечь шины и тому подобное».

Напомним, что активисты «Громады Андреевского спуска» считают, что здание Театра на Подоле портит внешний вид исторической части Киева.

«Мы не входили в полемику по поводу эстетической составляющей здания театра, а говорили о том, что это единственная хорошо оборудованная театральная площадка во всей Украине, – говорит Троицкий. – Интересно, почему они выступают именно против Театра на Подоле, ведь в Киеве так много мест, не введенных в эксплуатацию. Если они так борются за безопасность, пусть зайдут в Театр оперы и балета, Театр Франка или на вертолетную площадку и там проверят систему эвакуации и вообще безопасности. Думаю, тогда пришлось бы закрыть все».

Сейчас, меньше, чем за неделю до начала фестиваля, организаторы вынуждены переносить события на другую площадку. Рассматривается недавно открытая «Сцена 6» в Центре Довженко, но чтобы провести там европейские представления, нужно смещать всю украинскую театральную программу.

«Это увеличивает бюджет, ведь, чтобы провести запланированные спектакли на «Сцене 6», нужно адаптировать это пространство, ставить дополнительную технику. С некоторыми проектами, конечно, будет сложно», – сказал Влад Троицкий.

Как уточняет издание Cultprostir, ОО «Громада Андреевского спуска» не выступает за снос этого здания, а требует, чтобы ее использование было согласовано с украинским законодательством.