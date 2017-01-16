Театр на Подоле построен с нарушением ряда законов и норм – союз архитекторов

Об этом говорится в решении Союза относительно размещения здания Театра на Андреевском спуске, обнародованном сегодня вице-президентом НСАУ Еленой Олейник в Facebook.

В организации назвали возведение указанного объекта «одним из самых болезненных примеров вмешательства в историческую среду» Киева.

Отмечается, что этот вопрос был обсужден специалистами на заседании Киевской организации НСАУ 7 декабря 2016 г. и пока выводы оформлены в виде обнародованного решения.

«Заслушав авторов проекта Виталия Юдина и Олега Дроздова, проанализировав выводы экспертов, правление НСАУ пришло к выводу, что дом построен с нарушением ряда действующих законов и норм, а именно: законов «Об охране культурного наследия», «Об охране археологического наследия», «О регулировании градостроительной деятельности», «Об архитектурной деятельности»; постановления Кабинета министров от 11.05.2011 г. № 560 (с изменениями 2016 г.); приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 16.05.2011 № 45 (с изменениями 2015 г.), ГСН А.2.2-3-2014 и др.», – отмечается в решении союза.

Также обращается внимание на то, что опубликованная на сайте Театра на Подоле документация является неполной и разработана в результате частной инициативы с нарушением действующего законодательства (должен быть проведен архитектурный конкурс).

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Кроме того, специалисты Союза отмечают, что и предыдущий проект Театра (автор – Юдин, Гипроград) на сегодняшний день также не отвечает требованиям его размещения на территории государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев» и памятника градостроительства, каковым является Андреевский спуск.

«Технология, используемая в проекте, является устаревшей и должна быть скорректирована для уменьшения высоты колосников по крайней мере до 10 метров; само место размещения театра является случайным, не обоснованным с градостроительной точки зрения, нарушает градостроительные и памятникоохранные нормы», – говорится в решении.

Учитывая вышесказанное, Киевская организация союза заявляет о необходимости немедленно остановить строительство Театра и запретить его ввод в эксплуатацию. Далее предлагается назначить экспертную комиссию для определения возможности размещения театрального сооружения на территории памятника градостроительства, корректировки его оптимальных объемов и требований к внешнему виду.

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Также в союзе инициируют проведение блиц-конкурса для корректировки существующего сооружения в соответствии с решением экспертной комиссии и обновленного задания на проектирование.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября состоялось открытие фасада Театра на Подоле, который городская власть планирует открыть и ввести в эксплуатацию весной 2017 года, ко Дню театра.

Фасад нового Театра вызвал волну возмущения среди киевлян, поскольку здание не вписывается в архитектурный ансамбль Андреевского спуска.

Главный архитектор города Киева Александр Свистунов считает, что завершенное здание Театра на Подоле должно удовлетворить всех и не вызывать диссонанса.

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Кличко заверил, что вид нового здания Театра на Подоле будет доработан с учетом советов специалистов и замечаний общины.

Петиция о сносе нового фасада здания Театра на Подоле была опубликована на официальном сайте электронных петиций киевской власти 29 ноября и быстро набрала более 10 тыс. голосов, необходимых для обязательного рассмотрения властями города.

29 декабря Киевсовет сообщил, что принял к рассмотрению электронную петицию.

Справка УНИАН. Строительство Театра было начато в 2004 г. Ранее на его месте располагался частный театр Прахова. В советское время его снесли.

Первая очередь строительства нового академического театра включала возведение административного здания Театра на Подоле с малым залом для зрителей. Вторая очередь Театра на Подоле – новостройку со зрительным залом почти на 300 мест.

По состоянию на начало 2006 года было завершено административное сооружение с небольшой сценой и начаты работы второй очереди объекта. Однако из-за нехватки средств работы были остановлены, сдача объекта была отложена.

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В 2015 году власти города вернулись к долгострою и на проектные работы объекта «Театр на Подоле» предусмотрели 391 тыс. грн. Но рассчитанный общий объем финансирования строительства этого объекта составлял 81,271 млн грн. Было принято решение о привлечении меценатских средств.

В апреле 2015 г. вышло распоряжение КГГА относительно завершения строительства Киевского драматического театра на Подоле, согласно которому долгострой на Андреевском спуске достроят за меценатские средства.

28 ноября 2016 г. руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко сообщил, что во время строительства был изменен проект, который утверждался с самого начала работ. По его словам, «архитектура изменилась» после того, как был найден меценат для завершения строительства.

На строительство Театра на Подоле корпорация «Roshen» направила 165,854 млн грн.