Украина не выдаст России грузинского добровольца Гию Церцвадзе - адвокат

Генеральной прокуратурой Украины принято решение об отказе в выдаче России грузинского добровольца Гии Церцвадзе. Об этом на пресс-конференции сообщила адвокат Ксения Проконова.

Читайте такжеЛуценко сообщил об освобождении грузинского добровольца Церцвадзе из СИЗО«Буквально на этой неделе мы получили решение об отказе (выдачи - УНИАН). Генпрокуратура изучила все данные и приняла решение об отказе выдачи России Гии Церцвадзе», - сообщила она.

Адвокат заявила, что это решение важно не только для её клиента, но и в целом для других искателей убежища, которых преследуют власти России, поскольку этим решением был создан прецедент: «Мы не выдали государству, с которым у нас идет война, человека, который воевал на стороне Украины».

Также она добавила, что на этом юридическая сторона дела заершена, и Церцвадзе может свободно передвигаться и неограниченный срок находиться в Украине. Единственные ограничения - не ездить в страны, которые беспрепятственно выдают России иностранцев по её запросу.

Проконова рассказала, что следующим шагом будет представление Церцвадзе на украинское гражданство. По ее словам, эта процедура займет до года времени: «В ближайших планах у нас представление на гражданство. Я думаю, что это займет до года».

Сам Церцвадзе заявил, что и в дальнейшем планирует воевать за Украину: «я буду продолжать делать то, для чего я сюда и приехал - защищать территориальную целостность и независимость Украины».

Как сообщалось, Церцвадзе задержали 15 января украинские пограничники в аэропорту «Киев», поскольку его фамилия есть в базе данных Интерпола по представлению РФ о том, что якобы Церцвадзе в 2003 году в Сочи совершил убийство.

Соломенский райсуд Киева арестовал грузинского добровольца Церцвадзе на 40 суток.

При этом защита Церцвадзе заявляет, что обвинения российской стороны в якобы убийстве сфабрикованы и носят политический характер.

Вместе с тем 26 января Церцвадзе выпустили из Лукьяновского СИЗО.

В частности, в ГПУ сообщили, что по их поручению прокуратура Киева отменила временный арест гражданина Грузии Церцвадзе.

«По информации грузинской стороны установлено, что указанное лицо было непосредственно задействовано в делах, важных для безопасности и территориальной целостности Грузии, и его экстрадиция в Российскую Федерацию может негативно сказаться на государственных интересах Грузии», - подчеркивалось в сообщении Генпрокуратуры.

Кроме того, сообщили в ГПУ, подтверждено участие Церцвадзе в течение 2014-2015 гг. в боевых действиях на стороне ВСУ при проведении антитеррористической операции на востоке Украины.