Заключительный 8 сезон "Игры престолов" не покажут в 2018 году - СМИ

Поклонникам сериала "Игра престолов", снятого про произведению "Песнь льда и пламени" телеканалом HBO, придется запастись терпением, так как, вероятнее всего, финальный сезон шоу не выйдет в 2018 году, как считалось ранее.

Издание The Hollywood Reporter сообщает со ссылкой на свои источники, что съемки восьмого сезона планируется начать осенью 2017 года, а закончить в августе 2018 года.

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Какое-то время займет монтаж и работа над спецэффектами. Следовательно, релиз сезона состоится уже в первой половине 2019 года. "Наш производственный отдел пытается сейчас уточнить графики съемок и оценить время создания спецэффектов, пишет "Сегодня".

Съемки предстоят очень сложные и пройдут на разных континентах с использованием различных технологий. А что касается спецэффектов, то это вообще отдельный этап работы", – говорится в комментарии программного директора HBO Кейси Блойза.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, премьеру финального эпизода седьмого сезона "Игры престолов" посмотрели более 16 миллионов зрителей.