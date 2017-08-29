На Житомирщине Офис реформ организует пресс-тур в Высоковскую ОТО

На Житомирщине Офис реформ организует пресс-тур в Высоковскую объединенную общину для представителей СМИ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

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Житомирское обособленное подразделение «Центр развития местного самоуправления» организует для представителей СМИ области пресс-тур в Высоковскую объединенную общину и населенные пункты Черняховского района, которые планируют объединение.

Пресс-тур запланирован на 31 августа и рассчитан на 1 день. Транспорт и питание обеспечивает организатор.

Журналистам покажут первые успехи в работе Высоковской общины и проблемы, которые решаются, в частности ремонты школ и амбулаторий, дорог, детских садов и другие.

Выезд 31 июня в 8.30 от офиса центра (место встречи офис ЦРМС, вул. Михайловская, 8/1, 2 этаж). Контактные телефоны для аккредитации– (063) 445-30-43, (096) 129-85-33, (0412) 47-46-25.