В Донецкой области школьники трогательно исполнили гимн Украины во время открытия школы (видео)

В Донецкой области в городе Покровск дети трогательно исполнили гимн Украины во время визита в город президента Петра Порошенко. Соответствующее видео опубликовано на Facebook президента.

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«Лучшее исполнение гимна Украины, которое мне довелось слышать. Это – Покровск, Донецкая область», - подписано видео.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко в Краматорске провел совещание с военными по оперативной ситуации в зоне проведения АТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter. «Президент прибыл в Краматорск, где провел совещание с военными по оперативной ситуации в зоне проведения АТО», - написал Цеголко.

В пресс-службе президента добавили, что во время совещания был заслушан доклад о ситуации в зоне боевых действий.