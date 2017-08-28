Порошенко ожидает в ближайшее время принятия образовательной реформы

Президент Украины Петр Порошенко ожидает в ближайшее время принятия в Верховной Раде образовательной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время открытия общеобразовательной школы №9 в городе Покровск в Донецкой области.

«Хочу поздравить преподавательский состав, учителей, учеников с очень важными шагами, которые мы сейчас делаем по образовательной реформе. Закон об образовательной реформе сейчас находится в Верховной Раде, надеюсь, что в ближайшее время он будет проголосован», - заявил он.

«Кардинально повышаются стандарты обучения, не в последнюю очередь приоритетом является повышение заработной платы учителям. Я рассматриваю это повышение не просто как расходные статьи бюджета, а как инвестиции государства в своем будущем», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 октября 2016 года приняла в первом чтении проект закона об образовании (№3491-д).

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Документом предусмотрена реформа среднего образования: изменение системы и децентрализация управления образованием, переориентация на формирование у детей необходимых для жизни ключевых компетентностей, для чего будет обновление стандартов образования, постепенный переход к 3-летней старшей профильной школе и обеспечение подлинного профилирования.

Согласно законопроекту, обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования и профильного среднего образования - с 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года.

23 августа председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что будет предлагать начать работу новой сессии парламента с образовательной реформы.