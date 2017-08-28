"На смену Адель": СМИ узнали, кто может спеть для нового фильма о Бонде

Исполнительницей музыкальной темы для нового фильма о Бонде может стать Бейонсе, этого хотят продюсеры картины и сама певица. Однако ранее создатели бондианы сообщили, что Адель запишет главный саундтрек для нового фильма об агенте 007; несмотря на это, сейчас продюсеры ведут переговоры именно с Бейонсе, пишет Daily Mail.

"Было бы здорово подписать контракт с Бейонсе на исполнение главной песни к новой картине о Бонде", – сказал источник, близкий к киностудии MGM в Лондоне, изданию Daily Mail.

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Пока Бейонсе не комментировала данную информацию, однако, по словам инсайдеров, исполнить главную песню для фильма – большая честь для певицы. "Это единственный проект, в котором она сейчас очень заинтересована", – сказал Daily Mail близкий к певице источник.

В 2012 году композиция Адель Skyfall стала заглавным саундтреком ленты "007: Координаты "Скайфолл" и принесла исполнительнице "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучшая оригинальная песня", передает "Сегодня".

"Адель и Бейонсе виделись перед первой встречей Бейонсе с создателями фильма; тогда Адель рассказала Бейонсе, что исполнение главной музыкальной темы для фильма о Бонде благотворно повлияли на ее карьеру певицы", – сказал источник изданию Daily Mail.

25-й фильм о Джеймсе Бонде выйдет на большие экраны в США в ноябре 2019 года.