Украину на детском Евровидении представит Анастасия Багинская

Украину на детском международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" будет представлять Анастасия Багинская с песней "Не останавливай".

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Как сообщает пресс-служба Первого национального телеканала, Багинская стала победительницей национального отбора на детское "Евровидение-2017".

Она представит Украину на международном конкурсе, который пройдет 26 ноября в столице Грузии Тбилиси.

Финал национального отбора на детское "Евровидение-2017" состоялся в Международном детском центре "Артек" в Пуще-Водице. За право представлять страну на конкурсе соревновались 10 участников.

Победителя выбирали путем смешанного голосования зрителей и жюри. Телезрители могли отправлять за своих фаворитов смс-сообщения.