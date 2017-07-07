В Украине стартовал национальный этап отбора на детское Евровидение

Стартовал отбор на Международный детский песенный конкурс Евровидение-2017, финал которого состоится в Грузии 26 ноября.

Об этом сообщает НОТУ.

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"UA: Первый" объявляет старт национального отбора на Международный детский песенный конкурс Евровидение-2017, финал которого состоится 26 ноября в Тбилиси (Грузия)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полуфинал национального отбора состоится 8 августа. При этом уточняется, что дата финала нацотбора станет известна "сразу по завершению отборочного тура".

Прием заявок продлится с 7 июля по 7 августа.

"Любой исполнитель или группа исполнителей в возрасте от 9 до 14 лет могут подать заявку на участие в нацотборе и представить свою песню профессиональному жюри", - уточняет телеканал.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, в начале июля звезды Евровидения-2017 наконец-то получили все свои гонорары.