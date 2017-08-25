"Сначала - на русском, а дальше - украинский": как Ани Лорак поздравила Украину с Днем Независимости

Певица Ани Лорак через свой Instagram поздравила Украину с Днем независимости, опубликовав фото со времен своего участия в Евровидении.

Поздравления Ани Лорак написала на двух языках, сначала - на русском, а дальше - на украинском: "Поздравляю Украину с Днем Независимости! Желаю мира, добра и процветания каждому! Пусть Господь оберегает Украину! С Праздником! Вітаю Україну з Днем Незалежності! Бажаю миру, добра та процвітання кожному. Нехай Господь оберігає Україну. Зі Святом!", - написала артистка.

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В ответ на эти слова посыпались сотни комментариев, при этом, на удивление, все они положительные, пишет сайт "Погляд".

Пользователи пишут слова благодарности и отмечают, что скучают по концертами Ани Лорак в Украине. В то же время негативные комментарии, которые обычно в адрес Ани Лорак оставляют не менее положительных, вероятно, были удалены.

Напомним, ранее УНИАН-Таблоид рассказал, как звезды устроили грандиозные концерты по всей стране в День Независимости.