Украина отмечает 26-й День Независимости

В Украине сегодня, 24 августа, празднуют День Независимости. Именно сегодня исполняется 26 лет со дня, когда страна получила независимость.

С праздником страну уже поздравили высокопоставленные чиновники. В частности, премьер-министр Владимир Гройсман еще около 6:00 разместил на своей странице в Facebook поздравление с годовщиной Независимости, а также опубликовал видеообращение.

Часом позже на официальной странице президента Петра Порошенко в Facebook также появилось поздравление с годовщиной Независимости.

С праздником Украину также поздравил министр обороны Степан Полторак, вспомнив о реформах в армии, "которые являются беспрецедентными по масштабу и амбициями в истории».

Украина также получила поздравление и от Всемирного банка, который ко Дню Независимости нашей страны подготовил видеоролик.

Как сообщал УНИАН ранее, в 26-ю годовщину независимости Украины, 24 августа, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех храмах и монастырях УПЦ будут совершаться молебны за мир в государстве и украинский народ.

Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиальным Преосвященным Украинской Православной Церкви.

Поддерживать правопорядок в Украине во время торжеств 23-24 августа будут 15 тыс. работников Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, это происходит из-за вероятности атак с целью дестабилизации ситуации во время торжеств.