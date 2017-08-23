В Одессе Потемкинскую лестницу накрыли огромным флагом Украины (фоторепортаж)

В Одессе на Приморском бульваре стартовал девятый Вышиванковый фестиваль. Как пишет "Думская", по традиции его участники пронесли по Потемкинской лестнице огромный государственный флаг, длина которого точно отвечает возрасту нашего государства со дня провозглашения независимости.

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Руководитель оргкомитета Вышиванкового фествиаля Наталья Мажарова сказала, что главная цель мероприятия — в очередной раз напомнить, что Одесса — это Украина.

«Это яркая и теплая акция. И именно подобные события, когда очень много одесситов и гостей нашего города приходят и приобщаются к украинской культуре, объединяют нашу страну, объединяют одесситов и укрепляют нашу веру в независимое и процветающее государство», — рассказала организатор акции.

Участники акции, среди которых были военнослужащие ВСУ, подняли по ступеням лестницы 26-метровый желто-голубой стяг, а наверху, у памятника Дюку, исполнили государственный гимн.

Напомним, сегодня Украина отмечает День государственного флага.