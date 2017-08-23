В Брюсселе торжественно подняли флаг Украины (фото)

В Брюсселе состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины. Как передает собственный корреспондент УНИАН, торжества по случаю Дня Государственного флага Украины состоялись на территории Посольства Украины в Бельгии.

Флаг был поднят в присутствии украинских дипломатов и представителей общественности под Государственный гимн Украины.

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В.и.о. представителя Украины при Евросоюзе Роман Андарак заявил на церемонии: "Мы радовались, когда под звуки украинского Гимна взлетала украинская "Мрія", росла наша мечта о свободную, демократическую, европейскую Украину, мы гордились, когда желто-голубой флаг поднимался в честь победы наших спортсменов. Но сейчас трудно осознать, что за поднятие Государственного флага в эти дни могут замучить или лишить свободы. Празднуя этот день, я прошу вспомнить тех, кто защищает честь этого флага на территориях, временно не подконтрольных Украине, - в Крыму, в районах Луганской и Донецкой областей. Я верю, что скорее, чем позже, этот флаг запестрит там также".

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня в Украине отмечается День государственного флага. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с праздником.

"Украинский флаг - это символ несокрушимости духа украинского народа и воли к победе", - сказано в обращении президента на официальной странице в Facebook, где состоялась трансляция торжественного поднятия флага на Софийской площади в Киеве возле Михайловского собора.