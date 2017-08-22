"Голий Король": лидер "Бумбокс" рассказал, что впервые написал песню-диалог со страной

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, что думает по поводу выхода нового альбома "Голий Король" и как музыканты пытались концептуально объединить все песни.

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Напомним, что в новый альбом вошло шесть песен: "Колишня", "Голий Король", "Болельщик", "Сталевi квiти", "Вечiр в Рiо" и акустическая версия песни "Люди" как бонус-трек, сообщает "24 канал".

Андрей Хлывнюк поделился, кому он посвятил песни и с кем связал свое творчество при создании альбома "Голый Король".

"Я не писал песню "Голый Король" о каком-то конкретном политическом деятеле. Но, думаю, впервые написал песню-диалог. Диалог со страной. Это серьезная вещь, по форме – классический хип-хоп, сыгранный вживую", - признался певец.

Фронтмен группы добавил, что каждая песня также имеет свою особую историю.

"Я говорю про "Сталевi квiти" и посвящаю ее всем волонтерам и неравнодушным гражданам. Но есть и веселая песня – " Болельщик ". И это будет супер-хит! А еще – "Колишня" , с которой вы хорошо знакомы."Вечiр в Рiо", написанная мной для O.Torvald в 2014 году и выходит только сейчас. Шестая песня, "Люди", в ее акустической версии, подарок нашим слушателям, бонус-трек", – рассказал музыкант.