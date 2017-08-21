Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в столкновениях 9 мая в Днепре

15:33, 21 августа 2017
Общество
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Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанный находился в розыске более чем три месяца / фото УНИАН

Правоохранители, сегодня, 21 августа, задержали еще одного участника массовых беспорядков, произошедших 9 мая во время проведения праздничных мероприятий в Днепре. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Отмечается, что задержанный находился в розыске более трех месяцев, а скрывался в г. Днепре, где его и задержали.

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Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки).

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование относительно профессионализма и правомерности действий полицейских.

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