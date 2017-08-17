С ветерком и без пробок: Полторак приехал на репетицию военного парада на метро
12:39, 17 августа 2017Общество
658 0
Вместе с Полтораком на метро прокатился и его помощник Юрий Бирюков.
На Крещатике частично перекрывали движение / Киевский метрополитен
Министр обороны Степан Полторак приехал на репетицию военного парада ко Дню Независимости в среду, 16 августа, на метро. Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".
Степан Полторак в метро / Киевский метрополитен
Спуститься в метро главе министерства обороны пришлось из-за частичного перекрытия движения транспорта по Крещатику. Вместе с Полтораком на метро прокатился и его помощник Юрий Бирюков.
Читайте такжеВоенный парад в Киеве посетят 11 министров обороны разных стран
Как сообщал УНИАН, на День Независимости в столице пройдет военный парад. Также в Киеве проведут репетицию праздничного салюта ко Дню Независимости.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter