С ветерком и без пробок: Полторак приехал на репетицию военного парада на метро

Министр обороны Степан Полторак приехал на репетицию военного парада ко Дню Независимости в среду, 16 августа, на метро. Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Спуститься в метро главе министерства обороны пришлось из-за частичного перекрытия движения транспорта по Крещатику. Вместе с Полтораком на метро прокатился и его помощник Юрий Бирюков.

Читайте такжеВоенный парад в Киеве посетят 11 министров обороны разных стран

Как сообщал УНИАН, на День Независимости в столице пройдет военный парад. Также в Киеве проведут репетицию праздничного салюта ко Дню Независимости.