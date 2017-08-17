С ветерком и без пробок: Полторак приехал на репетицию военного парада на метро

12:39, 17 августа 2017
Общество
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Вместе с Полтораком на метро прокатился и его помощник Юрий Бирюков.

На Крещатике частично перекрывали движение / Киевский метрополитен

Министр обороны Степан Полторак приехал на репетицию военного парада ко Дню Независимости в среду, 16 августа, на метро. Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Степан Полторак в метро / Киевский метрополитен

Спуститься в метро главе министерства обороны пришлось из-за частичного перекрытия движения транспорта по Крещатику. Вместе с Полтораком на метро прокатился и его помощник Юрий Бирюков.

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Как сообщал УНИАН, на День Независимости в столице пройдет военный парад. Также в Киеве проведут репетицию праздничного салюта ко Дню Независимости.

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Теги: #военный парад в Киеве#Полторак в метро