В Киеве проведут репетицию праздничного салюта ко Дню Независимости (видео)

В Киеве проведут репетицию праздничного салюта ко Дню Независимости. Об этом говорится в сюжете ТСН.

За многочасовой репетицией парада наблюдал и Министр обороны Степан Полторак. Он сообщил, что это не последние приготовления к празднику - вскоре состоится репетиция еще и салюта.

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Во время предыдущих празднований киевлян напугали загадочные выстрелы поздно вечером. Уже говорили, что это реальные бомбардировки. Но, как оказалось утром, шума наделали сами украинские военные, запуская фейерверки.

Как сообщал УНИАН, на День Независимости в столице пройдет военный парад.