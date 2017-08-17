Новый руководитель департамента Житомирской ОГА Прокопец рассказал о планах в работе

Новый руководитель департамента Житомирской ОГА Юрий Прокопец рассказал о планах в работе. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации,

Там напомнили, что с 4 августа этого года директором департамента труда и социальной защитынаселения Житомирской ОГА назначен Юрий Прокопец.

Говоря о планах, вновь назначенный руководитель рассказал об изменениях в областном соцзащите и приоритетах в работе.

Так, в частности, он сообщил, что без предупреждения посещает интернатные учреждения. “Я приезжаю в интернатные учреждения в 6.50 утра в воскресенье. Они к такому не привыкли. Хочу видеть все, как есть. Уже побывал в Бердичеве, Ивановке, Тетеревке, Коростене и Новой Боровой, и тому подобное“,- сказал Прокопец.

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По мнению Прокопца, в его департаменте работают квалифицированные кадры. «Им просто надо дать четкую линию на создание программы улучшения жизни наших людей. Сегодня именно департамент выполняет функцию государства по социальной защите населения – работает в интересах пожилых людей, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий населения. Коллектив делает много работы. Дальше будет видно, насколько они соответствуют сегодняшнему дню»,- отметил Прокопец.

В то же время, по его мнению, областной соцзащите Житомирщины требуются изменения. «Это должно быть и отношение к каждому человеку, и прозрачность в работе. Человек, который обратился в соцзащиту, должен получить ответ: какие его дальнейшие действия, на что он имеет право, какую помощь получит. Кроме этого, надо построить такую структуру, максимально упростить документооборот, чтобы не гонять людей по всем поставщикам услуг и другим инстанциям. Я думаю, на сегодняшний день технических средств у нас хватает. Что касается субсидий, то не должно быть никаких технических отказов. Если у человека неправильно написанное заявление, то работники должны сразу решать этот вопрос»,- подчеркнул Прокопец.

Он также рассказал о том, как его подчиненные добиваются прозрачности в деятельности департамента. «Мы будем публиковать информацию о всех очередях, всех начислениях. Также люди на сайте подразделения смогут найти всю необходимую информацию и распределении средств. Департамент осуществляет много функций и прозрачность – это очень важно»,- сказал Прокопец.

Он поделился мыслями по поводу того, как именно должен работать департамент в период реформирования.

«Сейчас государство внедряет реформу децентрализации для того, чтобы человек не ездил по районам и в областной центр, а все мог сделать на месте. Будем создавать подразделения, которые нужны для работы общин. Департаменты и управления становятся их информационными партнерами. После поездки в Тетеревську ОТГ я дал поручение заместителю Светлане Бойм и управлению соцзащиты Житомирского района взять под контроль создание в общине ячейки социальной защиты»,- отметил новый директор департамента труда и социальной защиты населения Житомирской ОГА.

Прокопец сказал, что задумал создать объединенную программу, которая бы касалась всех районов и городов Житомирщины. «Чтобы те люди, которые живут в селах, имели такие же льготы, а также имели защиту не только в городе. Чтобы каждый человек чувствовал, что область и государство о нем заботятся»,- подчеркнул он.