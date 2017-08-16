Военный парад в Киеве посетят 11 министров обороны разных стран

Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что военный парад в Киеве по случаю 26-го Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа, посетят 11 министров обороны и 10 подразделений разных стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава оборонного ведомства сказал после представления генерал-лейтенанта Анатолия Сиротенко новым руководителем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

"Я хотел бы сказать, что сегодня в параде будут принимать участие десять подразделений разных стран мира, и из них девять стран - это страны Альянса (Организации североатлантического договора - УНИАН), и одна страна, которая стремится вступить в Альянс", - сказал Полторак.

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"Кроме того, по моему приглашению в Украину прибудут 11 министров обороны, которые также вместе с нами будут отмечать праздник независимости Украины", - сказал Полторак.

Он уточнил, что среди иностранных министров обороны, свое согласие на приезд в Украину дал министр обороны Польши Антони Мацаревич.

Как сообщал УНИАН, в этом году в военном параде ко Дню Независимости Украины в Киеве примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, будет представлено более 70 единиц техники.