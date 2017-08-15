"Жилье в Лос-Анджелесе, в Киеве - люди и места": Макс Барских высказался о смене гражданства

Героем нового выпуска еженедельника "Телегид" стал Макс Барских. В интервью Макса попросили прокомментировать слухи о переезде артиста в Лос-Анджелес, кого он слушает в принятии судьбоносных решений, а также как относится к конкуренции на сцене и о многом другом.

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"Я никогда не заявлял о переезде в США: люди читают заголовки, написанные журналистами, и не вникают в суть. У меня есть жилье в Лос-Анджелесе, это место, где я люблю отдыхать, восстанавливать силы после туров", – рассказывает музыкант.

Также Барских развеял миф о том, что продает имущество в Украине: "Я априори не мог продавать имущество в Украине, так как в свои 27 лет я так и не убедил себя купить квартиру в Киеве – я привязываюсь к людям и местам, но не к кирпичикам. Разве наличие всего этого отрицает тот факт, что я гражданин Украины, который большую часть своего времени проводит здесь?".