В Крыму должно прекратиться преследование инакомыслия - Amnesty International

Оккупационные власти Крыма должны немедленно освободить задержанных в понедельник в Симферополе крымскотатарских активистов, отказаться от попыток привлечь их к ответственности и прекратить преследование инакомыслия на полуострове.

Об этом сказано в заявлении Amnesty International, передает Украинская правда.

"Задержание и арест Сервера Караметова само по себе вопиющее нарушение прав на свободу слова и собраний, но задерживая вышедших в его поддержку активистов, де-факто власти Крымского полуострова превзошли самих себя, демонстрируя патологическую нетерпимость в отношения всякого инакомыслия", - считает исполнительный директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

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"Мы требуем немедленного освобождения всех задержанных сегодня крымско-татарских активистов и прекращения любого незаконного преследования крымчан", – заявила она.

В Amnesty International напомнили, что по меньшей мере четыре человека были задержаны в понедельник в ходе одиночных пикетов в поддержку арестованного 10 августа на десять суток Сервера Караметова.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 августа, в Симферополе четверо пожилых мужчин вышли на одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Караметова с плакатами: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты", один из них был задержан. Позже стало известно, что в Симферополе задержали и отвезли в Железнодорожный райотдел полиции еще не менее четырех человек, вышедших на одиночные пикеты в поддержку Караметова: Ярикула Давлатова, Александра Дьячкова, Сейтумера Сейтумерова и Селима Тейфукова.

По информации адвоката Заира Смедляева, были задержаны 8 активистов, среди них правозащитница Лили Гемеджи.