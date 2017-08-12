В Киеве заработал самый большой паспортный сервис в Украине

В субботу, 12 августа, в Киеве в тестовом режиме открыли крупнейший в Украине Паспортный сервис по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт. Об этом сообщает пресс-служба ГП Документ.

Сервис открыли на третьем этаже универмага Украина, который расположен на площади Победы.

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Его площадь составляет 1400 квадратных метров. Для приема документов, фотографирование и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций. Получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи.

Планируется, что новый центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, за день сможет принять более 1500 человек.

Как сообщал УНИАН, в Государственной миграционной службе заявляли, что задержки с выдачей загранпаспортов являются временным явлением, поскольку вызваны стремительным ростом спроса.