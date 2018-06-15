Фальшивка на заказ

Украинский интернет кишит ресурсами, которые предлагают поддельные документы на любой вкус и кошелек. «Подделывать документы проще в стране с высоким уровнем коррупции. Соответственно, в Украине это преступление провернуть просто», – убеждена юрист-криминолог Анна Маляр.

Эксперты отмечают, что подделка документов может быть разной. Одно дело, подделать форму (подпись или печать), совершенно другое – саму суть документа. В этой связи, изготовление качественных фальшивок предполагает организацию группы с распределением обязанностей, наличие специальной техники и сети доверенных лиц для распространения.

По словам главы правления Международной лиги защиты прав граждан Украины Эдуарда Багирова, в такие группы, как правило, входит не менее пятнадцати человек, и обязательно – грамотный юрист. «Он должен ориентироваться в законодательной базе, в нововведениях и изменениях. К примеру, те же дипломы. Раньше это была «корочка», а потом их сделали ламинированными. Документы меняют форму, и мошенники должны быть в курсе», – объясняет Багиров.

Поддельное образование

Впрочем, дело не только в изменении формы документов. К примеру, подделка аттестатов о среднем образовании и дипломов становится труднее, поскольку в Украине работает электронная система, которая позволяет проверить подлинность документов об образовании. Другой вопрос, что клиенты мошенников, предлагающих фальшивки, не всегда об этом знают. А даже если знают, то, зачастую, убеждены, что сумеют «пропетлять» и именно их документ никто проверять не будет. Среди последних, кстати, довольно часто встречаются и депутаты, и министры, и прокуроры, и другие чиновники рангом пониже. При этом даже если вокруг той или иной персоны возникает скандал, заканчивается он, чаще всего, ничем. Самый яркий пример – история знаменитого беглеца в Ростов, «проффессора» Януковича.

Корреспонденты УНИАН не стали замахиваться на такие «высоты», и попытались заказать хотя бы поддельный сертификат ВНО. «Желаете купить диплом, паспорт, права и другие документы? Обращайтесь в личные сообщения. Всегда поможем вам. Сертификаты ЗНО спрашивайте отдельно», - гласило сообщение на одной из страниц в социальных сетях.

Стоимость сертификата зависит от количества предметов и, конечно, желаемых баллов. Низкие оценки – низкие цены. Один экзамен (до 145 баллов) стоит дешевле всего – 1200 грн. Хорошие баллы (до 190) обойдутся в 5 тыс гривен. Но «продавцы знаний» советуют брать комплекс – четыре экзамена. Самый дешевый «комплекс» с низкими баллами – 3 тыс гривен. С высокими – 12 тыс гривен.

Срок выполнения заказа – 5-12 дней. Действует предоплата – 35% стоимости. Если же сертификат нужен срочно (до 2 дней), то оплатить нужно 100%. Кроме того, необходимо передать продавцам копию своего паспорта и идентификационного кода, одну фотокарточку 3*4, а также сообщить город проживания. «Сертификат делается под вас индивидуально. То есть так, если бы вы сдавали ВНО в пунктах сдачи», - сообщают продавцы и обещают, что забрать готовый документ можно на почте или заказать курьерскую доставку за дополнительную оплату.

Удивительно, но мошенники дают стопроцентную гарантию качества на свой «товар» и уверяют, что с сертификатами ВНО работают уже четыре года.

По аналогичной схеме работают и другие «продавцы знаний». В Украине можно без труда приобрести аттестат о среднем образовании, диплом выпускника техникума или училища, бакалавра, магистра 2017 года можно купить от 12 тысяч гривен, «корочку» кандидата наук – за 27 тысяч гривен. Но это – без внесения в электронные базы. С внесением (эксперты выражают сомнение, что это возможно, но предложение такое имеется) это стоит в 2-3 раза дороже.

«Мне кажется, что это абсолютно фейковые фирмы. Я не вижу технического решения, как можно было бы сделать такой сертификат. По большому счету, напечатанный сертификат не имеет смысла, если запрос сертификата не совпадает с данными в базе УЦОКО (Украинский центр оценивания качества образования), а сегодня базы центра защищены настолько, насколько это возможно», – говорит экс-замминистра образования и науки Инна Совсун.

Такого же мнения придерживается исполнительный директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный: «Сегодняшняя система защиты ​​в УЦОКО предполагает, что каждый шаг фиксируется, в любом случае, если какое-то злоупотребление произойдет, мы сможем протянуть ниточку и определить, кто за ним стоит. Такая неотвратимость наказания и является основным фактором, который защищает от злоупотреблений».

В свете последней скандальной вступительной кампании и учитывая количество недовольных ее результатами абитуриентов и их родителей, хочется надеяться, что все злоупотребления, в том числе, связанные с покупкой сертификатов ВНО, будут раскрыты, а виновные в этом – наказаны.

Любопытно также, что украинские документы о высшем образовании, дипломы кандидатов и докторов наук и т.д. (не говоря уже о свидетельствах о праве собственности и других важных справках и «корочках»), пользуются спросом на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. К примеру, весной этого года сотрудники контрразведки и СБУ разоблачили и пресекли деятельность в Киеве «документ-центра», который изготавливал такие фальшивые документы для «ДНР». Спецслужбы изъяли тысячи качественных подделок на гербовой бумаге, отличить которые от оригинала сумел бы только специалист. Дело в том, что, по слухам, даже в фейковых «республиках», чтобы получить должность, нужно пройти переаттестацию. Ну, а те, кому это грозит, не желая слезать со своих теплых мест, позволяющих безнаказанно обворовывать эти территории, вероятно, рассудили, что их российские кураторы вряд ли будут разбираться, не являются ли украинские документы подделкой.

«Липовые» документы войны

У аферистов буквально на «конвейер» поставлено изготовление медицинских карточек, разнообразных справок, бухгалтерских документов, водительских удостоверений, свидетельств о рождении и паспортов. Последние, к слову, тоже пользуются немалым спросом в «ДНР» и «ЛНР». Преимущественно, об услугах по купле/продаже украинского паспорта можно прочесть на «доске объявлений» на сайтах фейковых республик. Обещают конфиденциальность и возможность ускоренной работы по фальсификации документов. Цены оговариваются дополнительно.

По словам Эдуарда Багирова, для разнообразных манипуляций, паспорта воруются, но нередко сами владельцы продают свои документы аферистам, а потом пишут заявление, что якобы потеряли документ.

Кроме того, среди новых «модных тенденций» в области поддельных документов появились и удостоверения участников боевых действий.

По словам главы правления общественной организации «Юридическая сотня» Леси Василенко, процент фиктивных и сфальсифицированных документов в общей массе выданных «корочек» не так глобален, как может показаться. Однако беспокоиться есть о чем: на сегодняшний день нет возможности проверить подлинность таких документов, поскольку льготы УБД предоставляются не через электронные системы учета. И это действительно развязывает мошенникам руки.

Подделки удостоверений можно разделить на две группы. Первая – кустарная подделка с выдуманными номерами документа и размытой «печатью». По сути, льготами УБД можно воспользоваться, буквально купив «удостоверение» на рынке. С такой «корочкой» легко пользоваться самыми простыми льготами, к примеру, бесплатным проездом. «Водитель не будет вчитываться в документ, а даже если будет, то он сам должен быть участником боевых действий, чтобы точно знать, как удостоверение выглядит», – говорит Василенко.

С медицинским обеспечением ситуация аналогичная. «Когда врач, на основе УБД, выписывает рецепт в аптеку, то он не вбивает данные с удостоверения в базу и не проверяет, сходится номер в реестре или нет. И в аптеке – сначала человек получает бесплатно лекарства по рецепту, а уже только потом, на этапе финансовой компенсации аптечному заведению за предоставленные льготные лекарства, разбираются и устанавливается, что, к примеру, УБД было фиктивное», – добавляет юрист.

Вторая группа подделок в этой сфере – качественная «липа», позволяющая претендовать, к примеру, на получение земли. За такие документы заказчики готовы платить реальные деньги. «Дошло уже до того, что офицеры, ответственные за выдачу документов, делают для какого-то лица, фактически, все личное дело, все необходимые документы и справки для статуса. Так же раньше было по чернобыльцам, один в один: получали инвалидность, льготы, а даже могли не знать, где Чернобыль находится», – рассказывает адвокат Сергей Телешев.

И это – очень тревожный «звоночек». Ведь именно так фиктивные украинские документы могут появляться у боевиков ОРДЛО или российских шпионов. Иначе как объяснять, откуда у киллера Павла Паршова, который застрелил в центре Киева бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, «корочка» УБД, если на данный статус его, вроде как, не подавали?

Настоящая пенсия за ненастоящий стаж

Еще одно «модное» нынче направление в изготовлении фальшивых документов – пенсионное. В преддверии пенсионной реформы, анонсированной Кабмином на осень, Интернет переполнен объявлениями, предлагающими приобрести… трудовой стаж. Как правило, на открывающихся по таким объявлениям страницах, предупреждают: к делу приобретения трудового стажа нужно подходить с особой внимательностью, мол, «далеко не все фирмы, работающие в данной сфере, предоставляют своим клиентам честные и прозрачные услуги». «Но наша компания делает все возможное для того, чтобы предоставлять покупателям наиболее легальную и подлинную документацию», - обещают дельцы.

Дальше вам повествуют о главном, только в разной интерпретации: «Так как в нашей стране трудовой стаж стал поистине незаменимой вещью, без которой невозможно оформить пенсию или другие соцвыплаты, наша компания предоставляет возможность купить трудовой стаж и абсолютно законно использовать его для оформления пенсии или дальнейшего трудоустройства».

УНИАН перезвонил по нескольким поданным в объявлениях номерам. «Конечно, все будет легально, вот только он (стаж, - УНИАН) будет до 2004 года, сейчас нет возможности делать позже. Человек, который проводил через реестр, перешел в другую фирму(!)», - сообщил «администратор» одного из таких ресурсов.

Озвученные корреспондентом необходимые годы стажа - 1991-1998 - «администратор» оценил в 2,5 тысячи гривен. Чтобы оформить документы, нужно отправить свою трудовую «Новой почтой» в озвученное отделение на предъявителя, после выполнения работы курьер доставит заказ лично в руки. «Никогда у нас не было претензий, все печати подлинные», - уверял «администратор».

Похожую историю рассказали и дельцы из другого объявления. Мол, могут «трудоустроить», но только с 2002 года – «просто сейчас нет старых печатей предприятий». Одна запись в трудовой стоит 400 гривен, независимо от количества «проработанных» лет.

«Хозяин» объявления по адресу http://spravochki.net/oformit_trudovoj_stazh.html сразу заявил: «Для оформления пенсии наши услуги не подходят. Сейчас этим временно не занимаемся, нет связей с реестром». Он предложил огромный перечень услуг для оформления стажа, трудовой, рекомендаций, даже справки о доходах, причем легальной – с подтверждением в фискальной службе. Расценки «терпимые»: одна запись в новой трудовой - 350 гривен, причем она делается как с действующего, так и с закрытого предприятия. Каждая дополнительная запись - 300 гривен. Самые дорогие услуги: справка о доходах для получения кредита и «редактирование» трудовой книжки - от 500 гривен.

Получается, что еще даже не действующая пенсионная реформа, акцент в которой делается на трудовой стаж, породила достаточно прибыльный бизнес - продажу этого самого трудового стажа. Хочется надеяться, что премьер-министр Владимир Гройсман, поддерживающий реформу, с подачи УНИАН обратит внимание своего коллеги по Кабмину, министра МВД Арсена Авакова и правоохранительных органов на новые формы подделок.

Пока же хорошо поставленный на конвейер промысел говорит только об одном - в нашей стране рулила и рулит теневая экономика, где официальное трудоустройство не приветствуется.

Фальшивки для рейдерства

Сфера фальшивок, которая пользуется среди мошенников особым спросом, и, одновременно, является самой опасной – это «липовые» нотариально заверенные документы, удостоверяющие право собственности на что-либо. «Сегодня в судах есть иски, когда, к примеру, без ведома человека оформляли собственность на его квартиру, или одну и ту же квартиру продавали дважды», – рассказывает юрист-криминолог Анна Маляр.

Но чаще всего в подобных «схемах» речь идет не о квартирах рядовых граждан, а о крупномасштабном рейдерстве земель и предприятий. И даже действующий вот уже полтора года электронный реестр имущественных прав злоумышленников не останавливает.

По словам Багирова, часто такую деятельность прикрывают так называемые черные нотариусы, которые помогают оформлять фальшивые документы. В последнее время, в частности, распространена подделка протоколов учредителей юридических лиц: «Мошенники подделывают протоколы, а потом отдают их госрегистраторам для дальнейших регистрационных действий с целью получения контроля над коммерческими объектами ресторанами».

К примеру, в июле текущего года правоохранители разоблачили «находчивых» предпринимателей во Львове, которые, на основании поддельных документов, получили право собственности на объекты недвижимости площадью более 1700 кв м, расположенных на земельном участке, принадлежащем территориальной общине города. Махинации с землей, которую злоумышленники «получили» без конкурса, потянули на сумму более 5 млн гривен. Прокуратура области добилась в суде отмены решения о государственной регистрации на указанные объекты недвижимости.

«Преступники не стоят на месте, они используют все достояния технического прогресса. Отсюда – случаи вмешательств в этот электронный реестр, внесение изменений без ведома собственника», – подчеркивает Маляр.

Попасться по глупости

Согласно действующему законодательству, подделка документов, естественно, уголовно наказуема (ст.358 Уголовного кодекса Украины). Наименьшее наказание – штраф до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (1190 гривен). А дальше следует арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет. Если был предварительный сговор группы лиц – ограничение или лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, использование заведомо поддельного документа наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен), арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Любопытно, что, несмотря на довольно строгое наказание, некоторые владельцы поддельных документов сами «плывут» в руки правосудия, воспользовавшись перед этим услугами сервисных центров МВД.

Данные центры не являются правоохранительным органом, а просто предоставляют гражданам определенные услуги. «К нам обращаются лица, которые хотят получить административные услуги. Для этого они предоставляют соответствующие документы. Например, для получения нового формата водительского удостоверения, нужно предоставить ваше действующее удостоверение», – объясняет заместитель главы Главного сервисного центра МВД Сергей Гончаров.

В итоге, сервисные центры выступают неким «фильтром» – документы люди приносят сами, работники сервисных центров и сотрудники экспертно-криминалистической службы МВД их проверяют, а если обнаруживают подделку – звонят в «102». Дальше с правонарушителями разбираются уже следователи.

В прошлом году так удалось зафиксировать 607 поддельных документов, а за шесть месяцев этого года – 158 фальшивок (из них – 76 свидетельств о регистрации транспортных средств). Были также водительские удостоверения, договоры купли-продажи, медицинские справки, доверенности.

Если второе полугодие покажет примерно такую же статистику, то общий годовой показатель зафиксированных поддельных документов будет примерно вдвое меньше, чем в 2016 году. Что, по мнению Сергея Гончарова, свидетельствует – контроль действует и эффективен. «Конечно, возможно, злоумышленники теперь пытаются делать свои подделки лучше. Хотя это значит, что теперь «липы» будут стоить дороже, и потеряется весь смысл в поддельных документах. А, возможно, мошенники просто стали меньше этим заниматься, потому что понимают, что экспертиза укажет на поддельный документ», – рассуждает он.

Кто крышует выгодный бизнес?

Учитывая размах и высокий уровень подделок, которые выявляются, эксперты убеждены, что проводить такую деятельность без поддержки «сверху» - невозможно. «Подделки более высокого уровня, в частности, с включением удостоверений участника боевых действий в государственные реестры, не обходятся без содействия государственных чиновников», – говорит глава правления «Юридической сотни» Леся Василенко.

Правозащитник Эдуард Багиров, в принципе, убежден, что изготовление и реализация в Украине всего незаконного (наркотики, оружие, поддельные документы) «крышуют» в правоохранительной системе. По его мнению, без ведома или согласия правоохранителей однозначно нельзя продавать поддельные документы. «Так было, есть и будет, ближайшие 10-15 лет, как минимум. Потому что это очень выгодный бизнес. За рубежом, если мошенники попадаются, то они уже не смогут своего члена банды просто «отмазать», а у нас, даже если кого-то ловят, то всегда есть шанс, что под тем или иным поводом, освободят», – сетует Багиров.

Правозащитник убежден: для борьбы с мошенниками нужно настроить коммуникацию населения с полицией. В первую очередь, на официальном сайте Нацполиции создать отдельный раздел и публиковать там данные злоумышленников с решениями суда и фотографиями. Также нужно разъяснять гражданам, к каким последствиям ведет покупка «липовых» документов, предлагать обращаться в полицию, если кто-то им предлагает такие услуги.

В свою очередь, Анна Маляр отмечает необходимость наладить систему распознавания поддельных документов, использовать современные способы защиты в документах (ценная бумага, голограммы). «И главное – это противодействие коррупция. Именно коррупция, увы, являются почвой, на которой растет и расцветает подделка документов», – добавляет юрист.

Как бы там ни было, когда, по тем или иным причинам, появляется желание заказать «липу», следует также помнить, что фиктивные дипломы об образовании отдают нас в руки фейковых специалистов, фальшивые доверенности лишают имущества, а из-за поддельных прав кто-то рискует так и не перейти дорогу, оставшись лежать на асфальте.

Ирина Шевченко, Татьяна Урбанская, Нана Черная