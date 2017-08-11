В МИД рассказали о дальнейшей судьбе украинских моряков, задержанных на корабле с наркотиками в Испании

Задержанные в Испании по подозрению в контрабанде наркотиков украинские моряки находятся в удовлетворительном состоянии в заведении содержания города Альмерия. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на начальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василия Кирилича.

По его словам, украинский консул поддерживает постоянный контакт с адвокатом и испанскими правоохранительными органами, в производстве которых находится дело.

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“Задержанные обеспечены государственным адвокатом, а также украиноязычным переводчиком ... Задержанные находятся в удовлетворительном состоянии, жалоб на условия содержания и санитарно-гигиенические условия не заявляют, они имеют возможность общаться с родными в Украине”, - рассказал представитель МИД.

По предварительной информации, дело передадут в суд первой инстанции города Мадрид.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Средиземном море восточнее Гибралтарского пролива испанские власти задержали сухогруз Lady Boss с экипажем из 13 человек, двое из которых болгары, остальные - украинцы, среди которых есть дители Одессы и области. На борту судна обнаружили 18 тонн гашиша.