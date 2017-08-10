В Испании спецназ задержал сухогруз с украинцами и 18 тоннами гашиша на борту

8 августа в Средиземном море восточнее Гибралтарского пролива испанские власти задержали сухогруз Lady Boss с экипажем из 13 человек, двое из которых болгары, остальные - украинцы.

Как оказалось, испанский патрульный самолет засек судно в районе, где часто наблюдается перегрузка наркотиков на плавсредства контрабандистов, передает Думская.

Читайте такжеС начала года Морская охрана в акватории Азовского моря задержала более 10 судов

Досмотровая группа королевского спецназа проникла на Lady Boss и обнаружила 600 мешков с гашишем общим весом 18 тонн.

Экипаж и судно арестованы. Сухогруз доставлен в испанский порт Алмерия. Среди моряков есть жители Одессы и области.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля сухогруз "Герои Арсенала" с украинцами на борту потерпел крушение в районе Керченского пролива.

Всего на борту судна находились 12 человек — двое россиян, девять украинцев и один гражданин Грузии. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию.