Суд арестовал экс-чиновника "Укравтодора", подозреваемого в хищении средств на проект "Стена"

Суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в хищении средств на проекте "Стена" Сергею Значко. Об этом сообщает ТСН.

Сергей Значко – бывший директор и заместитель директора черниговского управления "Укравтодора". Суд назначил ему два месяца ареста с возможностью внесения залога на сумму 505 тыс. грн.

Прокуратура требовала залог в размере 5 млн 245 тыс. грн.

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8 августа в деле о хищении средств проекта "Стена" было задержано шесть человек. Задержание проводилось детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий допустил возможность новых задержаний по делу хищения средств для строительства стены на границе с Россией.

На проекте "Стена" было разворовано 16 миллионов гривен.