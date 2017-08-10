Печерский райсуд Киева арестовал угрожавшего взорвать больницу мужчину

Печерский районный суд Киева избрал для 50-летнего мужчины, который угрожал взорвать гранаты в помещении Киевской клинической больницы №12, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).

За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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В прокуратуре напомнили, что происшествие произошло 8 августа 2017. Находясь в отделении терапии медицинского учреждения, в котором проходит лечение его жена, мужчина достал три похожих на гранаты предмета и начал угрожать взорвать их в помещении больницы.

Лишь после многочисленных уговоров медицинского персонала мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, согласился покинуть помещение медицинского учреждения.

После чего, выпустив одну гранату из рук, злоумышленник скрылся с места совершения преступления.

Во время осмотра помещения, где проживал мужчина, правоохранители выявили и изъяли два предмета, похожих на боевые гранаты Ф1 с запасами в боевом состоянии. Изъятые предметы направлены для проведения экспертиз. Досудебное расследование продолжается.