Во Львове возобновило работу почетное консульство Нидерландов

Во Львове в новом здании на улице Винниченко, 12 открыли Почетное Консульство Королевства Нидерландов. Учреждение будет отвечать за семь областей западной Украины. Виз здесь выдавать не будут, потому что главная функция учреждения ‒ продвижение сотрудничества между Украиной и Нидерландами, передает Zahid.net.

«Мы будем прежде всего фокусировать наше внимание на вопросах инвестиционной сотрудничества, торгового сотрудничества. Мы приглашаем искренне голландских инвесторов в Западную Украину», ‒ рассказывает Почетный Консул Королевства Нидерландов во Львове Андрей Гринчук.

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В отечественных городах постараются привлечь голландских инвесторов, содействовать взаимной торговле, а также поощрить обе страны к культурным обменам. Поэтому в почетном консульстве будут прежде всего консультировать предпринимателей, которые стремятся бизнес-отношений с Нидерландами.

Отметим, Консульство Нидерландов было открыто в Львове в 1907 году, которое работало до 1939 года. После провозглашения независимости Украины Почетное Консульство Нидерландов проработало в Львове 20 лет. И сегодня в третий раз оно начало свою работу.

После обретения Украиной независимости львовское Почетное Консульство Королевства Нидерландов было первым в городе. И его около 20 лет возглавлял Богдан Панкевич.