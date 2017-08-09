"Суд" оккупантов в Крыму огласит приговор Чийгозу 11 сентября – адвокат

Суд в аннексированном Крыму огласит приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу 11 сентября.

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

«Сегодня в суде по делу Ахтема Чийгоза завершились прения сторон, в которых выступили его защитники и он сам. После этого Чийгоз выступил с последним словом. Оглашение приговора состоится 11 сентября», - написал Полозов.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа в Верховном суде аннексированного Крыма обвинение требовало для Чийгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Справка УНИАН. Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты. Российская оккупационная власть обвиняет Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - в отношении Чийгоза и отдельно в отношении других фигурантов процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

20 июня Чийгоза вывозили в Бахчисарай, где он смог попрощаться с больной матерью.

22 июня подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» до 8 октября продлил срок ареста Чийгоза.

1 августа завершилось судебное следствие по делу Чийгоза.