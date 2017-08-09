Посольство выяснило, что произошло с группой пропавших в Финляндии украинцев

16:06, 09 августа 2017
Общество
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Посольство выясняет дополнительные детали относительно украинцев, об исчезновении которых в Финляндии сообщали местные СМИ.

В Финляндии нашлись пропавшие украинские заробитчане / фото oilreview.kiev.ua

Посольство Украины выяснило, что произошло с группой украинцев, об исчезновении которой в Финляндии сообщали СМИ. Такую информацию предоставил "Украинской правде" начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

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"Есть основания считать, что предыдущий прогноз посольства Украины в Финляндии относительно ситуации с гражданами Украины подтвердится: указанная группа лиц – 20 граждан - нашли другое место работы, а еще 17 решили вернуться в Украину", - заявил он.

По словам Кирилича, сейчас посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров поддерживает личный контакт с руководителем группы, который заверил, что все здоровы, а их семьи в Украине проинформированы о ситуации. Посольство выясняет дополнительные детали.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, финские СМИ распространили информацию, что группа сезонных рабочих в составе 37 украинцев и трех эстонцев исчезла в районе городка Тууповаара в Финляндии.

Украинский консул проверяет эту информацию.

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Теги: #пропавшие в Финляндии украинцы#украинские гастарбайтеры