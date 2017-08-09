МИД рассказал о сложностях в поисках "пропавших" в Финляндии украинцев

Сложность установления места нахождения в Финляндии украинцев, которые находятся на сезонных работах, обусловлена отсутствием их фамилий и контактов. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

"Консул Украины в Финляндии проверяет распространенную информацию о неизвестном местонахождении группы украинцев, которые находятся на сезонных работах в этой стране. Сложность установления места нахождения украинцев обусловлена отсутствием базовых данных - их фамилий и контактных телефонов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНе "исчезли": посол предположил, что произошло с украинскими рабочими в Финляндии

"Ежегодно на сезонные работы в Финляндию прибывают около 10000 украинцев, которые работают там легально по контрактам. Случаи обращений граждан Украины в посольство - единичные, и они касаются вопросов оплаты их труда", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что посольство оперативно решает вопросы подобного характера во взаимодействии с социальными органами и полицией.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, финские СМИ распространили информацию, что группа сезонных рабочих в составе 37 украинцев и трех эстонцев пропала в районе городка Тууповаара в Финляндии.

Украинский консул проверяет эту информацию.