Катар упростил визовый режим для украинцев

При этом граждане 33 стран будут иметь право находиться на территории Катара без визы на протяжении 90 дней в течение 180 дней, граждане еще 47 стран – в течение 30 дней, сообщает visitqatar.qa.

Читайте такжеГенсек ООН призвал страны Персидского залива урегулировать конфликт с КатаромВ частности на этом сайте указано, что 90-дневное безвизовое пребывание относится к гражданам Германии, Франции, Турции и большинства стран ЕС. В течение 30 дней свободно находиться в Катаре смогут граждане Украины, Грузии, Беларуси, России, Молдовы, Австралии, США, Японии, Великобритании и других государств.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Qatar Airways в августе начнет полеты в Украину. В частности, авиакомпания начиная с 28 августа 2017 года будет осуществлять ежедневные вылеты в "Борисполь" из Дохи.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн в июне разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром и обвинили его в поддержке терроризма. Эти страны закрыли морские, воздушные и сухопутные границы с эмиратом и выдвинули список требований к Катару, состоящий из 13 пунктов.

Катар категорически отказался выполнять любые требования, которые нарушают его суверенитет и международное право.