Консул проверяет информацию об исчезновении группы украинцев в Финляндии - МИД

Консул проверяет информацию об исчезновении группы украинцев, находящихся в Финляндии на сезонных работах.

Читайте такжеВ Финляндии пропали 37 украинцев - СМИОб этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Консул Украины в Финляндии проверяет информацию о местонахождении 37 украинцев или даже не 37, а просто группы украинцев, которые находятся в Финляндии на сезонных работах», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, финские СМИ распространили информацию, что группа сезонных рабочих в составе 37 украинцев и трех эстонцев пропала в районе городка Тууповаара в Финляндии.