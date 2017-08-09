Консул проверяет информацию об исчезновении группы украинцев в Финляндии - МИД
10:21, 09 августа 2017Общество
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Финские СМИ распространили информацию, что группа сезонных рабочих из Украины пропала в районе городка Тууповаара.
Консул Украины в Финляндии проверяет информацию о местонахождении украинцев \ УНИАН
Консул проверяет информацию об исчезновении группы украинцев, находящихся в Финляндии на сезонных работах.
Читайте такжеВ Финляндии пропали 37 украинцев - СМИОб этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
«Консул Украины в Финляндии проверяет информацию о местонахождении 37 украинцев или даже не 37, а просто группы украинцев, которые находятся в Финляндии на сезонных работах», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, финские СМИ распространили информацию, что группа сезонных рабочих в составе 37 украинцев и трех эстонцев пропала в районе городка Тууповаара в Финляндии.
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