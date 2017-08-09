В Житомире создадут центр современной хирургии

В Житомире на базе больницы создадут центр современной хирургии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета. Как отмечается в сообщении, сегодня исполнительный комитет Житомирского городского совета распределил субвенции из государственного бюджета.

Так, в частности, расходы управления здравоохранения горсовета увеличены по специальному фонду городского бюджета на 10 млн грн для приобретения оборудования и предметов долгосрочного пользования.

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«В первую очередь, субвенция из государственного бюджета пойдет на закупку оборудования для создания центра современной хирургии на базе Центральной городской больницы № 2. В Житомире есть специалисты, которые смогут работать на современном оборудовании. Это позволит вдвое уменьшить время пребывания пациента на дневном стационаре, вдвое уменьшит риски послеоперационных осложнений и уменьшает время на реабилитацию пациента после оперативного вмешательства», – сообщил на заседании исполкома заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов.

В целом же, Житомир получил более 100 млн грн субвенции из госбюджета, которую сегодня и распределили на заседании исполнительного комитета городского совета.