СБУ закончила обыск в редакции издания "Страна.uа"

12:39, 09 августа 2017
Общество
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Обыск проводился на основании решения Печерского районного суда.

УНИАН

Обыск сотрудники СБУ в редакции издания "Страна.uа" закончили. Об этом в своем "Твиттере" сообщило издание.

Как сообщал УНИАН, СБУ проводила обыски в редакции и в местах проживания журналистов интернет-издания "Страна.uа" по делу о разглашении государственной тайны. Читайте такжеОбыски в редакции издания "Страна.ua" проходят по делу о разглашении гостайны - СБУРанее стало известно, что в ходе обысков в редакции интернет-издания «Страна.uа» обнаружили флеш-накопитель, на котором хранились документы, которые могут составлять государственную тайну.

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