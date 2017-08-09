СБУ закончила обыск в редакции издания "Страна.uа"

Обыск сотрудники СБУ в редакции издания "Страна.uа" закончили. Об этом в своем "Твиттере" сообщило издание.

"Обыск окончен. Ничего не нашли. Гостайна больше не в опасности"https://t.co/FsjltCY1Se — СТРАНА.иа (@stranaua) August 9, 2017

Как сообщал УНИАН, СБУ проводила обыски в редакции и в местах проживания журналистов интернет-издания "Страна.uа" по делу о разглашении государственной тайны. Читайте такжеОбыски в редакции издания "Страна.ua" проходят по делу о разглашении гостайны - СБУРанее стало известно, что в ходе обысков в редакции интернет-издания «Страна.uа» обнаружили флеш-накопитель, на котором хранились документы, которые могут составлять государственную тайну.