СБУ закончила обыск в редакции издания "Страна.uа"
12:39, 09 августа 2017Общество
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Обыск проводился на основании решения Печерского районного суда.
СБУ пришла с обыском по делу о разглашении государственной тайны \ УНИАН
Обыск сотрудники СБУ в редакции издания "Страна.uа" закончили. Об этом в своем "Твиттере" сообщило издание.
"Обыск окончен. Ничего не нашли. Гостайна больше не в опасности"https://t.co/FsjltCY1Se— СТРАНА.иа (@stranaua) August 9, 2017
Как сообщал УНИАН, СБУ проводила обыски в редакции и в местах проживания журналистов интернет-издания "Страна.uа" по делу о разглашении государственной тайны. Читайте такжеОбыски в редакции издания "Страна.ua" проходят по делу о разглашении гостайны - СБУРанее стало известно, что в ходе обысков в редакции интернет-издания «Страна.uа» обнаружили флеш-накопитель, на котором хранились документы, которые могут составлять государственную тайну.
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