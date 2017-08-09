Пилоты украинского самолета Ан-2 собираются установить мировой рекорд (видео)
10:54, 09 августа 2017Общество
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Маршрут будет пролегать по территории Украины и Польши.
Украинские пилоты собираются установить рекорд на "кукурузнике" / скриншот УНИАН
Пилоты самолета Ан-2, который в народе называют "кукурузником", готовятся к новому мировому достижению. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Украинские пилоты планируют установить рекорд - пролететь на легендарном Ан-2 замкнутый маршрут в несколько тысяч километров с максимально возможной скоростью.
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Маршрут будет пролегать по территории Украины и Польши. Самолет стартует из Гостомеля через Львов в Польшу, оттуда повернет на Винницу, Запорожье и тогда - назад в Гостомель.
Пилоты украинского самолета Ан-2 собираются установить мировой рекорд
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