Пилоты украинского самолета Ан-2 собираются установить мировой рекорд (видео)

Пилоты самолета Ан-2, который в народе называют "кукурузником", готовятся к новому мировому достижению. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Украинские пилоты планируют установить рекорд - пролететь на легендарном Ан-2 замкнутый маршрут в несколько тысяч километров с максимально возможной скоростью.

Читайте такжеПорошенко полетал на истребителе МиГ-29 (фото)

Маршрут будет пролегать по территории Украины и Польши. Самолет стартует из Гостомеля через Львов в Польшу, оттуда повернет на Винницу, Запорожье и тогда - назад в Гостомель.