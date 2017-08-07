"Стала жертвой политики": директор Софии Ротару объяснил, почему певица перестала выступать в РФ и Украине

19:51, 07 августа 2017
Общество
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По его словам, София Михайловна не хочет участвовать в "политических интригах". "В последнее время София Михайловна ведет слегка одинокий образ жизни. 

24smi.org

Артистка не хочет учавствовать в "политических интригах" 7 августа певице Софии Ротару исполнилось 70 лет.  В этот день ее директор Сергей Лавров рассказал, почему исполнительница сейчас не гастролирует в России и Украине. Об этом сообщает ТСН

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По его словам, София Михайловна не хочет участвовать в "политических интригах". "В последнее время София Михайловна ведет слегка одинокий образ жизни. Она не дает интервью, хотя ей предлагают солидные гонорары за телевизионную исповедь в домашней обстановке.  Она категорически этого не хочет, поскольку если ее интервью появится на телевидении в России, то в Украине ее разорвут. К сожалению, она стала жертвой политической ситуации..." - подчеркнул директор Ротару. 

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Теги: #юбилей Софии Ротару