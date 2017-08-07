В Житомире для журналистов проведут встречу с немецкими медиа-экспертами — ОГА

В Житомире для журналистов проведут встречу с немецкими медиа-экспертами, участники обсудят роль прессы в обществе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 9 августа в Житомире для журналистов и редакторов СМИ пройдет «Встреча за кофе» с немецкими медиа-экспертами: краткосрочным экспертом проекта Association4U Клеменсом Шеллем, и старшим экспертом по коммуникациям проекта Association4U Иваном Гайвановичем.

«Мероприятие состоится в среду, 9 августа, во «Львовской мастерской шоколада» (площадь Победы, 7).Начало — 08:30», - отмечают в ОГА.

Во время встречи ее участники обсудят: роль журналистов в демократическом обществе, причины кризиса доверия к СМИ, значение журналистских стандартов и другие вопросы.

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Подробнее об условиях участия в этом мероприятии можно ознакомиться на сайте Житомирской ОГА.

По данным пресс-службы Житомирской облгосадминистрации, Клеменс Шелль имеет более 15 лет опыта проведения тренингов для журналистов и руководства проектами журналистских обменов. Он долгое время был директором программы «Медиа - посредники между народами» для журналистов из новых стран-членов ЕС, а затем - и из стран Восточного партнерства. Сотрудничает с Deutsche Presseagentur.

Шелль также является членом Немецкой ассоциации журналистов и журналистской сети «n-ost», целью которой является содействие лучшему освещению в немецких медиа жизни стран Центральной и Восточной Европы.