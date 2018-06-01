Газовые фокусы

Экономисты и политологи комментируют новую цену на газ Алексей Плотников, доктор экономических наук, профессор, заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономической политики Это, безусловно, достижение, если учитывать, по какой цене идет газ на Беларусь и на Западную Европу. Достижением можно считать и действия участников переговоров, и правительства, которое, в отличие от предыдущего, не ведет холодную войну.

Поскольку цена постоянно будет расти, сегодня мы имеем лучшее, чего можно было ожидать. Будет ли увеличиваться до 2010 года? – Будет. Вопрос в том, насколько постепенно и насколько Украина сможет приспособиться к ней. А чтобы смогла приспособиться отечественная промышленность, нужно перестраивать национальную экономику.

Я бы не стал ожидать изменения внешнеполитического курса Украины на пророссийский как следствие правительственных договоренностей. То, что “Наша Украина” обвиняет Януковича в уступках России в обмен на газовую цену, понятно. Если политическая сила время от времени говорит, что она очень оппозиционна, она просто должна обвинять власть в чем-то.

Андрей Ермолаев, директор центра социальных исследований „Софія” Сенсации нет, но мы получили тот уровень цены на газ, о котором шли консультации с июня. Хочу напомнить, что изменение правил было связано в первую очередь с новой позицией среднеазиатских поставщиков – Туркменистан в середине года потребовал изменения цены на границе с Россией. Это серьезно повлияло на переговорный процесс. Цена, которую получило правительство Януковича, – это оптимальный вариант. Мы получили цену, в которую заложены требования Туркменистана и стоимость транзита к украинской границе. То есть мы не получили политической дельты, о которой очень много говорили.

Цена, конечно, высокая, но мы должны учесть несколько моментов: уже сегодня цена на газ в самой России такая, как была у нас до 2005 года. Кроме того, правительству удалось минимизировать давление со стороны России. Это можно объяснить тем, что среди аргументов украинской стороны был тот, что Украина пока еще самостоятельно модернизирует и инвестирует транзитную систему, не допуская сюда энергетических спекулянтов. Это аргумент, о котором сегодня редко вспоминают, но он наиболее сильный на сегодня. Сейчас довольно много замечаний относительно низкого тарифа на транзит, но убежден: если бы правительство пошло на его повышение, и пропорционально поднялась бы цена на газ на границе с Россией – есть определенная привязка, в первую очередь пострадал бы реальный сектор экономики – именно он является главным потребителем этого топлива.

Я не вижу оснований для жестких критических оценок договорной цены – могло быть и хуже. Если бы просили низкую цену на российский газ, это однозначно была бы политическая цена. Тогда точно пришлось бы что-то продавать, сдавать и так далее.

Окончательная цена – около 180 дол. - для украинской промышленности будет критической. Украинскую промышленность начинает лихорадить при цене уже на уровне 140 дол. Но есть возможность частично компенсировать цену для населения за счет украинского газа, и технологий энергосбережения (как пример – Мариупольский мет комбинат, где практически отказались от потребления газа). Думаю, что критичным будет 2007 год, динамика роста цены на газ будет высокой и в последующие годы. Не только потому, что Россия постоянно будет давить на Украину, но и из-за того, что у нас работает дорогой региональный рынок. Именно в Европе формируется региональная цена, и Россия, формируя цену на топливо, руководствуется ценой на этом рынке.

Наилучший выход из этого состоит в следующем: Украина должна изменить свою политику в вопросе долгосрочной энергетической безопасности. Есть уникальная вещь, которая может совместить и политические амбиции, и проблему энергобезопасности – Черноморский шельф. Его специфика в том, что месторождение имеет чрезвычайно богатые ресурсы, но является сложным технологически. Чтобы реализовать программу по его разработке, Украине нужно готовить своеобразный прорыв. Если его удастся сделать, привлекши иностранных инвесторов, в Украине будет своя цена на энергоресурсы в 2010 году. 4-5 лет – абсолютно реальное время для реализации такой программы. Необходима политическая воля и более жесткая прагматичная позиция относительно Европы и России, а также более активная политика на мировых рынках инвестиций.

Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ центра Разумкова Я не считаю, что корректно говорить о победе украинского правительства в переговорах с Россией по цене на газ. Во-первых, эти заявления не подкреплены деталями основного документа. На каких условиях осуществляются поставки газа в Украину? Что означает цена 130 долларов: 100 дол. – условна цена среднеазиатского газа, остальные – стоимость транспортировки и норма прибыли. Есть ли еще какие-то нюансы? Также речь не идет о реэкспорте, и не понятно, предназначены ли 55 млрд. кубометров (о поставке которых договорилось украинское правительство) именно для Украины и из чего состоит конечная цена.

Исходя из этого, можно делать разные выводы. Сегодня понятно одно – цена 130 дол. – это цена на границе. Внутри страны она будет значительно выше. Это - НДС 20% плюс расходы на транспортировку магистральными распределительными газопроводами. Плюс норма прибыли.

Таким образом цена приближается к 180-190 дол. При такой цене у большинства украинских предприятий рентабельность станет отрицательной. А если выяснится, что собственно Украине предназначен не весь упомянутый объем газа, придется прикупать еще и российский, цена которого составляет по меньшей мере 230 дол. за 1000 куб. г. Стоимость топлива для предприятий перевалит за 200. А нам сейчас говорят, что такая договоренность – победа украинского правительства, поскольку Беларусь якобы покупает по 200 дол, а это неправда, Кавказ – по 240 и так далее – приводят какие-то фантастические данные. При такой цене голубого топлива некоторые украинские отрасли могут просто умереть.

Выходит, нам опять показали „фокус”. Если относительно цены газа на четвертый квартал, то „фокус” интересный, но каким образом он проделан, нам не объяснили. Второй „фокус” – цена газа $130 – это уже неприятный „фокус”.

Правительство – не фокусник, оно должно объяснить, откуда что берется, и какие будут от этого последствия, то есть обнародовать документы. Это позволит Кабмину не оправдываться, что он что-то отдал или отдаст.

По некоторым данным, есть секретная часть документов, которые также были подписаны в рамках этих переговоров. Мы видим, что проходят переговоры о возвращении к наработкам Путина-Шредера-Кучмы относительно газотранспортного консорциума, который является невыгодным для Украины. Есть по меньшей мере намерения. Будет ли действительно газовая политика проводиться в этом направлении, мы еще увидим.

В результате, мы опять увидели непрозрачную политику правительства в газовой сфере, которая вызывает недоверие со стороны международного сообщества, политиков, экспертов и населения.

Записал Дмитрий Стаховский